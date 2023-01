Haushalt 2023 Freibad: Wasserspielplatz als Plan B

Für den Bau eines Freibads sieht Mai, der auch auf den Bau des Strandbads am Reeser Meer verweist, daher derzeit keine realistische Chance. Eine Alternative hat die Stadt dennoch in der Schublade: eine Art Wasserspielplatz auf dem alten Freibadgelände, das vor allem für Familien mit kleinen Kindern gedacht ist. „Das würde in etwa nur ein Fünftel der Kosten des Freibads ausmachen. Und man könnte es so bauen, dass dort noch ein richtiges Freibad entstehen kann, wenn die finanziellen Mittel dafür vorhanden sind“, erläuterte der Kämmerer.