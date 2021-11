Vereinbarung : Absagen und Verkleinerung: Politik reagiert auf Corona

EMMERICH Rat und Ausschüsse in Emmerich kommen in kleinerer Besetzung zusammen. Die Kreis Klever SPD sagt ihre für Donnerstag geplante Gesundheitsdiskussion im PAN ab.

(RP) Angesichts der weiterhin angespannten Infektionslage treten der Rat der Stadt Emmerich am Rhein und die zugehörigen Ausschüsse ab sofort wieder in verkleinerter Runde zusammen. Darauf haben sich die im Rat vertretenen Fraktionen mit Bürgermeister Peter Hinze verständigt. Durch die proportionale Reduzierung wird die CDU im Rat mit acht Mitgliedern vertreten sein, die SPD mit sechs Mitgliedern, die Fraktionen der Bürger Gemeinschaft Emmerich (BGE) mit drei Mitgliedern (inklusive des ehemaligen FDP-Einzelratsmitgliedes) und Bündnis90/Die Grünen mit zwei Mitgliedern. Außerdem wird das Einzelratsmitglied der AfD an der Sitzung teilnehmen.