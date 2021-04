Am Freitag bei Facebook : Wie das Jugendcafé in Emmerich in Corona-Zeiten ein Konzert hinbekommt

Wie das Jugendcafé in Emmerich in Corona-Zeiten ein Konzert hinbekommt

Emmerich Vor einem Jahr gab es das letzte Live-Konzert im Jugendcafé. Dann kam Corona. Eine verdammt lange Zeit. Jetzt haben die Macher im JuCa eine richtig gute Idee, wie es mit der Musik doch noch klappt.

Am Freitag, 9. April, geht erstmalig eine Konzertproduktion von „Am Brink Events“ auf Facebook um 20 Uhr online. In dem Pilotprojekt werden drei Auftritte von Musikern gestreamt, die im Vorfeld aufgezeichnet wurden.

Die gebürtigen Emmericher Tom Sinke und Ron Hufnaegels haben ihre ersten musikalischen Erfahrungen im Jugendcafé am Brink gesammelt und konnten mit ihren Jugendbands in der kreisweiten Musikszene Fuß fassen. Tom gewann mit seiner Band „Addicted By Accident“ im Jahr 2012 sogar den Förderband-Contest, spielte auf dem „Eselrock“ und internationalen Veranstaltungen. Die beiden Punkrocker fühlen sich immer noch mit ihrer Heimatstadt verbunden, auch wenn sie schon seit einigen Jahren in Köln wohnen.