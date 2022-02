Neumarkt : Parkplätze werden verlagert

EMMERICH Wegen Kanalarbeiten am Neumarkt wird ab dem 14. Februar der Neue Steinweg gesperrt. Die verbliebenen Parkplätze werden auf einen anderen Bereich des Platzes verlagert.

Anfang nächster Woche beginnen dann die Arbeiten für die Verlegung des neuen Kanals am Neuer Steinweg in Richtung der Hintereingänge des Schuhhandels und des Drogeriemarktes am Neumarkt. Hierzu wird die Straße Neuer Steinweg ab Montag, 14. Februar, im Bereich der Einmündung Neumarkt für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Im Anschluss erfolgen die weiteren Kanalarbeiten in diesem Bereich.