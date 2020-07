Verträge unterschrieben : Weg frei für Krematorium in Rees

Blick in ein Krematorium in Deutschland. Foto: Thomas Frey dpa

Rees Der Weg bis zum Vertrag war lang und kompliziert. Nun ist der Bau eines Krematoriums in Rees auf den Weg gebracht. Der Kreis muss jetzt noch die Baugenehmigung erteilen. Das dürfte bald der Fall sein.

Der Weg zum Bau eines Krematoriums in Rees ist frei. „Bürgermeister Christoph Gerwers und Jaap de Bruijn, Vorstand der Facultativen Gruppe aus Den Haag, waren erleichtert, als sie jetzt endlich die notwendigen Verträge für den Bau und Betrieb eines Krematoriums in Rees am Grüttweg unterzeichnen durften“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung am Donnerstag. Das langwierige europaweite Vergabeverfahren habe doch eine Menge Arbeit und Nerven gekostet, hieß es Rande des Vertragstermins in Rees.