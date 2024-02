Vereinsleben „Ein Aushängeschild für den Heimatverein“

Info

Termine Der Feld- und Flurputztag findet am 16. März statt, Radtouren sind für den 11. Mai, 15. Juni und 14. September geplant. Der Heimatverein richtet zudem am 29. November in der katholischen Kirche St Georg einen Adventsgottesdienst mit „Bäjen on Sengen op Platt“ aus.

Schiffahrt Am 21. September wird eine gemeinsame Schifffahrt mit der „Germania“ nach Nimwegen angeboten, künftig soll auch die frühere Tradition der Bustouren wieder aufleben.