Wasserleiche im Emmericher Yachthafen: Toter im Hafenbecken - kein Fremdverschulden

Hüthum Der Tote, der am Sonntag im Hafenbecken des Emmericher Yachtclubs gefunden wurde, konnte bislang nicht identifiziert werden. Der Mann soll zwischen 60 und 70 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei hat keine Hinweise für ein Fremdverschulden gefunden.

Die Leiche, die am Sonntag (10. März 2019) von einem Spaziergänger im Hafenbecken des Emmericher Yachtclubs gefunden wurde, ist jetzt obduziert worden. Um wen es sich bei dem Mann handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann im Yachthafen entweder ins Wasser gelangt oder die Leiche wurde vom Rhein in das Hafenbecken getrieben.