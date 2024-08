Am Ortseingang von Rees-Millingen Willkommensgruß aus Metall

Busse fahren die Buswendeanlage noch nicht an, da eine Durchfahrt durch Millingen noch problemlos möglich ist. Sie kann aber bereits von Fahrzeugen genutzt werden. „Ich stehe mit dem Ortsvorsteher HansJürgen Klug und dem zuständigen Fachbereich in Kontakt, ob hier eine Busanfahrt schon ab einem früheren Zeitpunkt möglich und sinnvoll ist“, so Bürgermeister Sebastian Hense.