Polizei Borken beobachtet bedenkliche Entwicklung Immer mehr Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt

Wenn die Zustimmung dazu vorliegt, übermittelt die Polizei nach einem Fall Häuslicher Gewalt die entsprechenden Daten an eine dieser Institutionen. So haben Fachkräfte die Chance, Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen. Über den Einsatz hinaus gibt es mit dem Kommissariat für Prävention und Opferschutz ein Team in der Kreispolizeibehörde Borken, das sich um das Thema „Häusliche Gewalt“ in besonderer Weise kümmert. Die Beamtinnen und Beamten dort führen viele Gespräche mit Betroffenen und ratsuchenden, arbeiten über die Behörde hinaus mit in Gremien im Kreis Borken wie „GewAlternativen“ und sorgen so mit für die Vernetzung aller, die sich dieses Themas aktiv annehmen.