Interview Emiel Thon : Was machen Freimaurer eigentlich?

Vor zwei Wochen erschien ein Bericht in der Rheinischen Post über die Freimaurer-Loge in Emmerich und ihr Auftritt bei Facebook. Leser fragten danach: Was machen Freimaurer eigentlich genau? Wir haben deshalb Emiel Thon interviewt. Er ist Meister vom Stuhl und damit Vorsitzender der Emmericher Loge

Die Freimaurer umgibt noch heute etwas Geheimnisvolles. Eine Loge tritt in der Regel nicht öffentlich in Erscheinung. Warum ist das so?

Emiel Thon Die Loge Pax Inimica Malis hat, wie jeder Verein, ein Interesse daran, dass sie Zuwachs hat. Die Loge sucht aber nicht aktiv nach neuen Mitgliedern, sondern diese müssen sich selbst auf den Weg machen und ihr Interesse an der Freimaurerei bekunden. Dazu dienen der Internet- und Facebook-Auftritt.

Info Das bedeutet der Name der Loge in Emmerich Hier einige Daten über die Freimaurer in Emmerich Name der Loge und Übersetzung: Pax Inimica Malis, gegründet 1779: Der Friede ist der Feind des Bösen Mitgliederzahl der Emmericher Loge: 34 Versammlungsort: in den Räumen der Societät, Kleiner Wall 2, 46446 Emmerich am Rhein Leitung der Loge: Emiel Thon Kontakt: PIM.Emmerich@Freimaurerei.de

Welchen Zweck verfolgt eine Freimaurer-Loge überhaupt?

Thon Grundsätzlich wollen Freimaurer sich an den großen Begriffen üben, den sogenannten Grundpfeilern: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Diese Grundpfeiler sollen dem Freimaurer in seinem täglichen Leben eine Richtschnur sein, die ihn leitet, an der er sich messen kann und um somit das Gute in der Welt zu fördern. Logen sind heute Schnittstellen verschiedenster Gesellschaftsschichten. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, sich mit alten Idealen, neuen Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Das Ziel ist Verständnis für den anderen und Brücken zu bauen, anstatt einander anzufeinden.

Gibt es Themen, die bei den Freimaurern tabu sind?

Thon Kein Thema ist tabu, es wird und darf über alles in ruhiger Form diskutiert werden. Es gibt aber die Anweisung, dass Streitgespräche, insbesondere über Parteipolitik oder Religion verboten sind.

Freimaurerei und Kirche – gibt es da Probleme?

Thon Die Freimaurer haben keine Problem mit einer bestimmten Glaubensrichtung. Jeder kann einer für ihn angenehmen Glaubensrichtung angehören.

Kann jeder Mitglied in einer Freimaurer-Loge werden? Können auch Frauen beitreten?

Thon Es existieren Logen für Männer, für Frauen und auch gemischte Logen. Die Loge in Emmerich ist ein Bruderbund, es werden nur Männer aufgenommen. Die nächste Frauenloge befindet sich in Essen.

Gibt es in Deutschland bekannte Persönlichkeiten, die Freimaurer sind?