Stadttheater Emmerich Was das Stadttheater plant

Los geht es mit dem Ring I am 27. September mit der Kriminalkomödie „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ vom Berliner Kriminaltheater. Das Ohnsorg-Theater folgt am 15. November mit „Was zählt, ist die Familie“. Am 12. Februar 2025 zeigt die Komödie am Kurfürstendamm „Das Huhn auf dem Rücken“. Am 22. März nächsten Jahres spielt Kalle Pohl die Hauptrolle in der Molière-Komödie „Der Geizige“. Am 31. März 2025 wird es zudem auch noch musikalisch bei der Shanties-Komödie „Fishermen & Friends“.