Betuwe in Rees-Haldern Millimeterarbeit für den Betonkoloss

Haldern · Am Sonntag hat die Bahn eine weitere Hürde für die Betuwe-Arbeiten in Haldern genommen. Der 1500 Tonnen schwere „Deckel“ für die Unterführung, die den Bahnübergang Bahnhofstraße ersetzt, wurde in die Gleistrasse eingeschoben. Wie es jetzt weitergeht.

27.05.2024 , 16:26 Uhr

Hier liegt das Brückenteil (unten, r.) noch neben den Gleisen. Am Sonntag wurde es gut 30 Meter bewegt, um es in die Trasse einzufügen. Foto: Markus van Offern (mvo)