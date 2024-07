Stadtbad Rees Termin für Schließung noch ungewiss

Die Stadt Rees ist nach wie vor in Gesprächen mit umliegenden Städten, um dem Reeser Schwimmclub Trainingszeiten während der Bauphase in anderen Schwimmbädern zu ermöglichen. Der Verein ist von der vorübergehenden Schließung des Stadtbades in besonderem Maße betroffen. Immerhin geht es dabei um rund vier Monate, in denen kein Training im Stadtbad stattfinden kann.