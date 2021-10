Nationalspieler finanziert Aktion im Bürgerbad Elten : Mit Robin Gosens Schwimmen lernen

Trotz des Erfolges bodenständig geblieben: Robin Gosens liegt am Herzen, dass Kinder und Jugendliche Schwimmen lernen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Elten Der Nationalspieler finanziert Kurse für Kinder in Elten. Die können dadurch in den Herbstferien die Seepferdchen-Prüfung machen. Das Angebot richtet sich an Familien, die sich einen solchen Kursus sonst nicht leisten könnten.