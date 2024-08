Schwimmkurse in Elten In einer Woche zum „Seepferdchen“

Als Reiner Angenendt neulich mit der S-Bahn zwischen Oberhausen und Essen unterwegs war, zog er interessierte Blicke auf sich. Der Eltener hatte gerade ein Telefonat beendet und wer in seiner Nähe stand, bekam unwillkürlich mit, für was er einen Großteil seiner Freizeit opfert. Dass Angenendt Übungsleiter für Schwimmkurse ist, brachte gleich eine ganze Reihe von Müttern dazu, ihn anzusprechen. Insbesondere in vielen Großstädten sind Schwimmkurse Mangelware. Dabei sind sie doch so wichtig. Jahr für Jahr ertrinken rund 300 Menschen in Deutschland, darunter viele Kinder.