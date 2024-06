Ausstellung im PAN-Kunstforum Emmerich Für Kinder: Raumstation landet im PAN

Und das funktioniert mit Basteln, Malen und Selbsterproben. Die einzelnen Stationen, die Bestandteil der Ausstellung sind, wurden von den Studierenden Dagmar Niekes zusammen mit Kindern der Kinder- und Jugendeinrichtung „Münze“ aus Kleve entwickelt. Mit kleinem Budget, aber der Hilfe von Sponsoren, ist so ein Parcours entstanden, der unterhaltsam und lehrreich zugleich ist – für Kinder wie Erwachsene. Weil es ja die „Raumstation“ ist, die in Emmerich landet, gibt es noch ein bisschen Weltall-Atmosphäre obendrauf: In einer Space-Lounge erklärt Astronaut Alexander Gerst, zugleich auch Unicef-Botschafter für Kinder in Not, per Video in einer Endlosschleife seine Sicht auf Kinderrechte. An einer Fotowand können zudem Kinder auch selbst in einen Astronautenanzug schlüpfen. Der Kontakt der Kinder zu den Studierenden ist dabei ausdrücklich erwünscht.