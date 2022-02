Demo von Fridays for Future : Kritik an Rodung am Reeser Meer

FFF kritisiert die Rodungsarbeiten am Reeser Meer. Foto: FFF Rees

HALDERN Fridays for Future ruft zur Demo gegen die Aktion auf. Die Stadt verweist darauf, dass das Schneiden der Bäume nötig und genehmigt sei.

Dass am Reeser Meer Bäume gefällt werden, schmeckt der Initiative Friday for Future Rees (FFF) gar nicht. „Wir waren geschockt, als wir gesehen haben, was hier vor sich geht“, erzählt Roland Mümken von Fridays For Future Rees.

Für die Stadt Rees stellt das Fällen und Schneiden der Weiden und Erlen eine ganz normale pflegerische Maßnahme dar. „Dort wurde etliche Jahre nichts gemacht, jetzt war es notwendig, dort tätig zu werden“, so Jörn Franken, Sprecher der Stadt Rees. Hintergrund sei auch, dass es immer noch einen gültigen Bebauungsplan mit der Zielsetzung für einen Ferienpark gebe. Wenn man das Gelände der Natur überlasse, ohne die Fläche zu schneiden, bestehe die Gefahr, dass dort auf Dauer etwas entstehe, was eine Umsetzung der Ziele gefährde. Das sehe auf den ersten Blick radikal aus, die Äste würden aber wieder nachwachsen. Die Maßnahme sei im übrigen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Die FFF-Aktivisten überzeugt diese Argumentation jedoch nicht. „Natürlich wird das alles wieder austreiben, aber trotzdem wird hier ein wertvolles Ökosystem in seiner Entwicklung um 30 Jahre zurückgeworfen“, so Jule Schwartz. „Auch wenn es vereinzelt Totholz gibt, besonders im schmalen Streifen entlang des Fahrradweges, so macht der Wald insgesamt auf mich einen gesunden Eindruck. In jedem Fall kann es ja nicht die Lösung für Waldprobleme sein, den Wald gleich ganz dem Erdboden gleichzumachen. Das Argument der Verkehrssicherung zieht zudem für den größten und breitesten Teil des Waldes nicht, da dieser noch durch eine Wiese vom Fahrradweg getrennt wird.“

„Wir glauben nicht, dass sich die Stadt Rees hier noch zeitgemäß verhält“ sagt Roland Mümken. „Innerhalb der nächsten Jahre entscheidet sich, ob wir auf einen Pfad finden, der mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist oder nicht. Jeder heute gefällte Baum braucht Jahrzehnte um nachzuwachsen und ist für den Kampf gegen den Klimawandel unwiederbringlich verloren. Die Stadt Rees verletzt ihre Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und auch ihre Vorbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben sofort eine Email an den Bürgermeister geschrieben und einen Stopp der Fällungen gefordert.“

Als Zeichen des Protests hält FFF Rees am Freitag, 4. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Mahnwache an der Rodungsstelle ab. Vom Parkplatz am Reeser Meer an der Haffener Straße in Haldern folgt man dem Fahrradweg rechts für etwa 250 Meter Richtung Wahrsmannshof. Die Mahnwache ist als Demonstration angemeldet.

