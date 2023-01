Mehr Einwohner in Rees und Emmerich Die Städte wachsen

Die endgültigen Zahlen liegen beim Landesstatistikamt noch nicht vor, aber die Tendenz scheint klar zu sein: Die Zahl der Einwohner in Nordrhein-Westfalen steigt. Ende Juni 2022 lebten im bevölkerungsreichsten Bundesland mit 18.077.762 erstmals seit 2006 wieder mehr als 18 Millionen Menschen. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW mitteilt, war die Bevölkerungszahl um 153.171 Einwohner (plus 0,9 Prozent) höher als zu Jahresbeginn. Eine Entwicklung, die auch das Meldeamt der Stadt Rees bestätigen kann, das sogar bereits Zahlen für das komplette Jahr präsentiert. Anfang des Jahres waren 21.911 Menschen in Rees gemeldet, aktuell liegt die Einwohnerzahl bei 22.168 – ein Plus von rund 1,2 Prozent.