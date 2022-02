80 Prozent der Post kommt in Rees per E-Scooter : Wenn die Briefe lautlos kommen

Foto: Deutsche Post

Rees/Emmerich In Rees werden bereits 80 Prozent der Pakete und Briefe mit einem elektrischen Street-Scooter verteilt. Die Kommune ist damit so etwas wie ein umweltfreundlicher Vorreiter in der Region. In Emmerich sind es 52 Prozent.

Harry-Potter-Fans wissen: In Hogwarts wird die Post fast lautlos von fleißigen Eulen geliefert. In Rees machen die Zusteller kaum mehr Geräusche, denn auch hier werden Briefe und Pakete kaum vernehmbar geliefert. Die Postboten sind in elektrobetriebenen Street-Scootern unterwegs. In Rees haben sich viele inzwischen an den Anblick gewöhnt. Vor allem in den Außenbereichen und Dörfern gehören die kleinen gelben Flitzer mittlerweile zum Ortsbild.

Kein Wunder, denn Rees ist im Kreis Kleve so etwa wie der Vorreiter bei der Elektromobilität. In mehr als 80 Prozent aller Zustellbezirke in der Stadt werden Pakete und Postsendungen durch die Deutsche Post und DHL bereits CO 2 -frei zum Empfänger gebracht. Besser ist der Wert nur in Geldern. Hier wird 83 Prozent der Post mit dem Street-Scooter verteilt. In Emmerich sind es 52 Prozent, in Kleve liegt die Quote unter 50 Prozent.

Info Warum am Montag kaum noch Post kommt Hintergrund Immer weniger Privatleute schreiben heutzutage Briefe. Das hat dazu geführt, dass der überwiegende Teil der Post aus Geschäftsbriefen besteht. Der Anteil macht inzwischen 86 Prozent aus, sagt Post-Sprecherin Britta Töllner.



Der Montag Da Geschäftspost spätestens am Freitag verschickt wird, sind die Briefe meist am Samstag da. Damit gibt es montags fast nur Privatbriefe. Und da der Anteil so klein ist, bleibt der Briefkasten montags oft leer.

Dass Rees eine so gute Abdeckung mit E-Flitzern hat, liegt daran, dass ein neuer Zustellstützpunkt auf dem Gelände „Zur Jasba“ gebaut wurde. „Da hatten wir dann gleich die Möglichkeit, beim Neubau auch die entsprechenden Ladesäulen zu installieren“, erläutert Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post. Seit 2017 sind dort Elektrofahrzeuge im Einsatz. Mittlerweile rollen 15 Brief- und Paketzusteller jeden Morgen lautlos vom Gelände in ihre Bezirke. Für jedes Fahrzeug gibt es eine eigene Säule, über Nacht werden die Scooter geladen und können am nächsten Morgen wieder frisch „betankt“ zu ihrer Tour starten.

Die Elektrofahrzeuge seien für einen Bezirk wie Rees ideal, weil die Entfernungen in der Stadt nicht so groß sind. Am weitesten sind die Fahrten nach Millingen oder Mehr. Dafür reicht die „Tankfüllung“ jedoch aus. Die Fahrzeuge machen im Durchschnitt auf ihrer Fahrt 300 Stopps, um Pakete oder Briefe zuzustellen.

Ziel ist, dass in einiger Zeit 100 Prozent der Fahrten mit dem E-Scooter erfolgen. In Emmerich sind zwölf Fahrzeuge unterwegs. Mitte des vergangenen Jahres wurde ein neuer Zustellstützpunkt auf dem früheren Kasernengelände eröffnet. Hier konnten dann auch die entsprechenden Ladesäulen errichtet werden.

Allein in Rees wurden bisher 84.000 Liter Diesel und 300 Tonnen CO 2 eingespart. Die hohe klimaneutrale Zustellung lässt sich zum einen auf den Einsatz der „Street-Scooter“ zurückführen, zum anderen auf die Verlagerung von kleinformatigen Päckchen und warentragenden Sendungen auf die Brief- und Fahrradzustellung. Künftig soll auch der Anteil der Pakete, die auf dem Schienennetz transportiert werden, deutlich erhöht werden.

Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein. In Rees stehen die gelben Automaten Vor dem Delltor 13 bei Aldi und in der Florastraße 3 bei Lidl.

Niederlassungsleiter Christoph Hollmann: „Als Vorreiter der Branche setzen wir alles daran, unseren Vorsprung im Bereich der klimafreundlichen Post- und Paketversorgung weiter auszubauen. Die Deutsche Post leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel, sondern unterstützt auch die Reduzierung des Verkehrslärms und trägt dadurch zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen bei.“ Der Ausbau der E-Flotte ist auch ein wichtiges Signal in Richtung Kommunen. Denn seit dem 2. August 2021 gelten die Vorgaben des sogenannten „Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz“, mit dem die europäischen Vorgaben zur Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (“Clean Vehicles Directive“) in nationales Recht umgesetzt wurden. Mit diesem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Beschaffung vorgegeben. Konkret muss die öffentliche Hand bei der Beschaffung eine bestimmte Quote sauberer Fahrzeuge einhalten. Das beinhaltet auch E-Nutzfahrzeuge, die bei Post- und Paketdienstleistungen zum Einsatz kommen.