Weniger Betreuung in Rees-Mehr Mehrer Kindergarten in Nöten

Mehr/Rees · Wegen Personalmangels werden die Betreuungszeiten in der Kita St. Vincentius ab Montag stark gekappt. Das Betreuungsangebot soll dabei so gut wie möglich am Bedarf der Eltern ausgerichtet werden. Warum Kindergärten immer mehr Probleme bekommen.

31.05.2024 , 16:00 Uhr

Michaela Haberle-Findeisen und Pfarrer Michael Eiden im Büro der für die katholischen Kindergärten zuständigen Verbundleitung. Foto: Markus Balser