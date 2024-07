Wegen Bauarbeiten in Haldern Halderner Kirmes muss wohl umziehen

Vom 24. bis zum 26. August findet wieder die Kirmes in Haldern statt – in diesem Jahr aller Voraussicht nach jedoch an einem neuen Ort. Hintergrund sind die derzeit noch laufenden Bauarbeiten an der Wertherbucher Straße, die zum Zeitpunkt der Kirmes wohl noch nicht beendet sein werden. Die kleine Dorfkirmes kann daher nicht wie sonst an der Isselburger Straße stattfinden, da diese als Umleitung für die gesperrte Wertherbrucher Straße benötigt wird.