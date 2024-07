Stadt Rees investiert 400.000 Euro Neuer Look für die Reeser Feuerwehr

Info

Fünf Löschzüge Der Freiwilligen Feuerwehr in Rees gehören nach Angaben der Stadt Rees derzeit rund 220 aktive Frauen und Männer sowie insgesamt etwa 80 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr an. Auf Reeser Stadtgebiet gibt es insgesamt fünf Löschzüge, nämlich in Bienen, Millingen, Rees, Haldern und Haffen-Mehr.

Leitung Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Rees ist Stadtbrandinspektor Marc Pohle. Seine Stellvertreter sind die Stadtbrandinspektoren Jörg Vogel und Thomas Fingerhut.