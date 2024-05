Bauprojekte in Rees Bauen in der Krise?

„Der Immobilienmarkt ist sicherlich kein Schlaraffenland mehr, aber die Lage ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird“, sagt Simon Vos. Der Reeser Bauträger und Makler verweist auf viele positive Entwicklungen in seiner Branche: „Die Bauzinsen haben sich halbwegs normalisiert, die Holzpreise sind schon 2023 gesunken, die Preise für Beton und Dämmstoffe sind nicht so stark gestiegen wie befürchtet.“