Badeunfall im Rhein : Wanderer entdeckt ertrunkenen Emmericher (21)

Emmerich/Spijk Die Leiche des Mannes, der am Freitagabend in Höhe des Segelflughafens im Rhein unterging, wurde jetzt in den Niederlanden gefunden. Ein Wanderer hatte den toten Emmericher am Ufer in Spijk entdeckt.

(RP) Die Befürchtungen sind nun traurige Gewissheit: Der junge Mann, der am Freitag von der Strömung des Rheins mit sich gerissen wurde, ist ertrunken. Seine Leiche wurde am Montag von einem Wanderer im Uferbereich des Rheins auf Höhe der niederländischen Ortschaft Spijk entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist inzwischen klar, dass es sich dabei um den 21 Jahre alten Emmericher handelt.