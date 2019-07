PAN-Kunstforum : Einfühlsame Lebensgeschichten im PAN

EMMERICH Eine Wanderausstellung, die am Freitag in Emmerich eröffnet wird, zeigt, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen leben.

Die Organisation Spix ist vor allem im Kreis Wesel bekannt. Dabei betreibt der gemeindepsychiatrische Träger mit Sitz in Xanten auch in Emmerich an der Arnheimer Straße eine Werkstatt, in der — ganz ähnlich wie bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein — Menschen mit einem Handycap ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden soll. Der Unterschied: „Wir helfen Menschen mit seelischer und psychischer Erkrankung“, erklärt Dr. Jo Becker, Gründer und Geschäftsführer von Spix.

Becker weiß: „Burn out und Depression sind in aller Munde. Aber sie sind oft auch heilbar. Schwere psychische Erkrankungen hingegen, die chronisch sind, werden immer noch tabuisiert, obwohl sie durchaus häufig vorkommen.“ Dem möchte er entgegen wirken und hat daher ein Buch veröffentlicht, in dem 20 Erkrankte mit ihrer Lebensgeschichte porträtiert werden. Aus ihrer sicht, aus Sicht von Angehörigen und aus Sicht der behandelnden Fachkräfte. Aus dem Buch „Experten für Eigensinn““ ist jetzt auch eine interessante Wanderausstellung mit dem Titel „Mitten im Leben“ geworden. Am Freitag, 12. Juli, wird sie um 16 Uhr im Untergeschoss des PAN-Kunstforums von Bürgermeister Peter Hinze eröffnet. Auf 18 Plakaten wird dabei die Lebensgeschichte von Erkrankten, die aus den Kreisen Kleve und Wesel bis Oberhausen stammen, in knappen Sätzen erzählt. Wie meistern sie ihren Alltag? Welche Vorlieben haben sie? Wie lautet ihre Diagnose?