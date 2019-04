Freizeittipp : Mit Hilfe aus Haldern auf dem Weg zur 1000. Tour

Haldern Gemeinsam mit dem Wander-Blogger Jürgen Weiß hatte der Heimatverein eine Tour durchs Lindendorf vorbereitet.

Volker Schürmann vom Heimatverein Haldern und Wander-Blogger Jürgen Weiß, der die Internetseite www.wanderwegewelt.de und die gleichnamige Facebook-Seite betreibt, hatten den Ausflug zu Halderner Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten vorbereitet. Vom Marktplatz aus wanderte die kleine Gruppe samt Border-Collie-Dackel-Mischling Lilly vorwiegend auf Wirtschafts- und Waldwegen zum „Blauen Haus“ und zum Grabmal der früheren Eigentümer-Familie Bischof, zur Schledenhorster Kapelle und über das Gelände des Haldern-Pop-Festivals bis zum Bauerncafé Drostenhof. Unterwegs erfreuten sich die Wanderer an der weißen Pracht der Apfelblüten, folgten zeitweise aber auch den „Energiewende“-bedingten Hochspannungsmasten, für die eine breite Schneise in den Halderner Wald geschlagen worden war.

„Eines meiner wichtigsten Anliegen ist, dass die Menschen ihre eigene Heimat und Umwelt zu Fuß erkunden sollen, und sich dabei körperlich ertüchtigen können“, sagt Wander-Blogger Jürgen Weiß. „Am Niederrhein, in den Niederlanden und auch im Ruhrgebiet gibt es so viel zu entdecken, dass wir zum Wandern nicht extra nach Bayern oder in die Eifel fahren müssen.“ Dazu passt auch, dass die Stadt Rees vor einer Woche die erste Broschüre mit Wandertouren in und um Rees veröffentlicht hat. Sie ist im Bürgerservice des Rathauses erhältlich.