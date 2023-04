Emmerich Waldschule schließt nach 24 Jahren

Ihre Zielsetzung der vergangenen Jahre beschreibt die Schule so: „Defizite zu Fragen der heimischen Natur bei Kindern und Jugendlichen mindern, durch Vermittlung von Informationen zur heimischen Flora und Fauna, den Zusammenhang zwischen Lebensraum, Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Umweltschutz erklären. Nur was man kennt und versteht kann man in eigenes Handeln umsetzen“. Das sei dem Team weitgehend gelungen.