Sanierung soll im August beendet sein Waldhotel in Hochelten steht zum Verkauf

Emmerich bekommt in Hochelten ein Top-Hotel in bester Lage. Das ist klar. Im April 2024 sagte Eigentümer Frank Gesthuizen: „Es kommt voran.“ Nach Jahren der Probleme mit Rechtsstreitigkeiten, Corona und steigenden Handwerkerkosten wurde am Waldhotel Hochelten wieder gearbeitet. Jetzt steht das Schmuckstück beim deutschlandweiten Immobilien-Makler „Remax“ zum Verkauf. 5,98 Millionen Euro sind veranschlagt.