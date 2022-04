Landtagswahl 2022 : Rhein: Grüne gegen Ausbau der Fahrrinnen

EMMERICH/HÜTHUM Arndt Klocke, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, und Landtagskandidat Volkhard Wille besuchten die Emmericher Ward. Bei einem Gespräch mit Vertretern des Nabu stand das Thema Schifffahrt im Mittelpunkt.

Als Volkhard Wille am Mittwoch mit seinem Elektro-Wahlkampfmobil auf den Wohnmobilstellplatz an der Fackeldeystraße vorfuhr, wurde er schon erwartet: Herbert Kaiser und Birgit Bisseling von den Emmericher Grünen, Maike Wennemer und Simon van de Loo von den Kreis-Klever Grünen sowie Lena Wiest und Klaus Markgraf-Maué vom Nabu nahmen ihn mit auf eine Tour durch das Naturschutzgebiet Emmericher Ward. Zu dem Termin hatte sich auch Prominenz aus Düsseldorf gesellt: Arndt Klocke, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen der zukünftigen Politik am und mit dem Rhein. „Die Schifffahrt auf dem Rhein ist ein umweltverträglicher Verkehrsträger den wir nicht nur aufgrund der Klimakrise weiterentwickeln und unter Beachtung ökologischer Aspekte zukunftssicher machen wollen“, erklärte Klocke. Das sieht auch Volkhard Wille so, der für die Grünen im Kreis Kleve in den Landtag einziehen möchte. Der Rhein sei nicht nur die wichtigste Wasserstraße Europas, sondern auch ein ökologischer Biotopverbund der von den Alpen bis zur Nordsee reiche. Beide Funktionen müssten aufeinander abgestimmt werden. „Es bedarf kluger Strategien zum Erhalt des umweltfreundlichen Verkehrsträgers in Zeiten der Klimakrise, Denn schon heute verursachen lange Dürreperioden und verändertes Niederschlagsverhalten Einschränkungen in der Schifffahrt und Belastungen der Auen-Ökosysteme“, so Wille.