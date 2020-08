Kommunalwahl in früheren Zeiten : Wo kein Wahlkampf nötig war

REES Bis 1969 war Reesereyland die kleinste eigenständige Gemeinde Deutschlands. Zwei Bauernfamilien machten ohne viel Tamtam unter sich aus, wer Bürgermeister werden oder bleiben sollte.

Der kommunale Wahlkampf hat begonnen, überall in Rees und den Ortsteilen lächeln Politiker und Parolen von den Plakaten. Speziell Bürgermeister Christoph Gerwers und seine beiden Herausforderer, Bodo Wißen und Clemens Willing, sind derzeit allgegenwärtig.

Eingegliedert Nicht nur Reesereyland verlor in den späten 1960er-Jahren den Status als eigenständige Gemeinde. Auch Bergswick, Esserden, Reeserward und Speldrop, bislang jeweils von einem eigenen Bürgermeister verwaltet, wurden durch das Gesetz zur Neugliederung von Gemeinden des Landkreises Rees in die Stadt Rees eingegliedert.

Im Reeser Stadtarchiv zeugt ein alter Zeitungsbericht, erschienen am 27. April 1968, von diesem bundesweiten Kuriosum: „Seit 1937 ist Erich van Straaten bereits Regierungschef der Supermini-Gemeinde“, heißt es in dem Text, der auch die politische Konstellation im Ort erklärt: „Der 70-jährige Erich van Straaten, der FDP-Mitglied ist, hat immer nur einen Gegenkandidaten: seinen ebenfalls 70-jährigen Nachbarn Josef Otten (CDU), den Ältesten der zweiten Familie von Reesereyland.“

Die Gesamtbevölkerung umschreibt der Bericht mit 16 Menschen, einschließlich acht nicht-wahlberechtigter Kinder, sowie 70 Kühen, 20 Schafen und zehn Schweinen. Sowohl in der Familie van Straaten als auch in der Familie Otten enthielt sich je ein Familienmitglied der Stimme: „Die sind politisch nicht interessiert“, erklärte Erich van Straaten dem Journalisten. Da die Familie van Straaten aber größer war als die Familie Otten, stellte alle Jahre wieder die FDP den Bürgermeister. Der CDU-Gegner wurde immerhin stellvertretender Bürgermeister.

So sei es auch 1960 gewesen, als in Reesereyland die schmale Zufahrt zur Landstraße gebaut werden sollte, wobei es sich um die wohl weitreichendste Infrastrukturmaßnahme in der Geschichte des Zwei-Bauernhof-Ortes handelte. Kurz vor dem Erscheinen des Zeitungsberichts hatten die paar Einwohner an einer Volksabstimmung teilgenommen und sich dabei einmütig für den Anschluss ihrer 4,1 Quadratkilometer kleinen Gemeinde an die Stadt Rees entschieden.