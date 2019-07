Alles ehrenamtlich : Seniorenvertretung: Die neuen Mitglieder sind gewählt

Leonie Pawlak ist die Vorsitzende der Seniorenvertretung. Sie bekam auch die meisten Stimmen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH Das Gremium gibt es seit 2007. Alle vier Jahre findet die Wahl statt. Insgesamt 17 Personen über 55 Jahre bewarben sich um einen Sitz in der ehrenamtlichen Einrichtung.

Am Dienstag wurde im PAN die neue Seniorenvertretung (SV) der Stadt Emmerich am Rhein gewählt. Alle vier Jahre findet die Wahl statt. Insgesamt 17 Personen über 55 Jahre hatten sich zur Wahl gestellt. „Da zeigt sich eine gute Mischung“, sagte Leonie Pawlak, die bisherige Vorsitzende der SV. „Die Leute kommen aus verschiedenen Bereichen, auch einige jüngere sind darunter.“ Elf davon wurden für die SV gewählt, die nicht gewählten Kandidaten haben die Möglichkeit, als beratende Mitglieder in dem Gremium mitzuarbeiten.

Das Gremium vertritt die älteren Mitbürger. Die Seniorenvertretung gibt den Menschen über 55 Jahre eine Stimme. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind unabhängig von Weisungen. Peter Hinze freute sich über die gute Resonanz – trotz des warmen Wetters. Insgesamt 76 Emmericher Bürger gaben ihre Stimme ab – jeder durfte zwischen sechs und elf Vertreter wählen. „In den letzten Jahren hat die Seniorenvertretung eine erfolgreiche Arbeit geleistet“, sagte der Bürgermeister. Seit 2007 wird sie alle vier Jahre gewählt.

Die meisten Stimmen erhielt Leonie Pawlak, sie bekam 70 der 76 Stimmen. Die ehemalige Lehrerin ist von Anfang an dabei. Marita Weit, die ehrenamtlich im Martinus-Stift Elten, im Jugendhilfeausschuss und in der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ aktiv ist, bekam 52 Stimmen.

Aus Vrasselt kommt Birgit Offergeld, Leiterin des Seniorencafés am Neumarkt, sie wurde von 45 Bürgern gewählt. 44 Stimmen erhielt Inge Hübers, die seit acht Jahren in der SV aktiv ist. Edith Meisters, die von Beginn an in der SV mitarbeitet, bekam 42 Stimmen und Walter Braun 41. „Ich bin einfacher Ehemann, zweifacher Vater und vierfacher Opa und von Anfang an dabei“, stellte er sich vor.

Ebenfalls in die Seniorenvertretung gewählt wurden Ursula Brockmann, die die letzten vier Jahre bereits mitarbeitete, und Regina Booms, die ehrenamtlich in der Hospizbetreuung und als Seniorenbegleiterin tätig ist. Wolfgang Heimann, seit 30 Jahren der St. Martin in Leegmeer, arbeitete bisher in der SV im Ausschuss Sicherheit und Verkehr mit. Auch der Niederländer Frank Jöris gehört jetzt der SV an. „Ich sitze seit vier Jahren auf der Ersatzbank. Ich freue mich, dass ich jetzt im Hauptfeld mitspielen kann“, sagte er. Als elftes Mitglied wurde Hans-Joachim Hartmann gewählt. Ebenfalls zur Wahl stellten sich Heinz Heering, Herma Matser, Christopher Neumann, Hans-Jürgen Pitthan, Lothar Schmiedeskamp und Klaus-Werner Wagner.

Der Bürgermeister dankte allen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Leonie Pawlak hatte schon gleich die erste Aufgabe im Blick: „Um den älteren Leuten die Wahl zu erleichtern und noch mehr Leute anzusprechen, werden wir uns mal Gedanken machen über den Wahlmodus.“ Sogar eine 97-jährige Dame sei zur Wahl ins PAN gekommen, viele der Senioren seien aber nicht mobil.