Orkantief „Zoltan“ Sturm auf dem Deich - Wagen landet in Rees im Altrhein

Am Donnerstag kam es gegen 22:00 Uhr an der Deichstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Rees fuhr mit einem grauen VW Polo, in dem sich auch ein 23-jähriger Beifahrer aus Hamminkeln befand, auf der Deichstraße aus Fahrtrichtung Rees kommend und damit in Fahrtrichtung Haffen.