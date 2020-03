Neue politische Gruppierung in Rees : Wählergemeinschaft sucht Mitstreiter

HALDERN/REES Heike Naumann, Ludger Otten und Heinrich Telaak laden zum Bürgertreff nach Haldern ein, um die Gründungsversammlung der Reeser Wählergemeinschaft vorzubereiten.

(RP) Heike Naumann, Ludger Otten und Heinrich Telaak laden interessierte Bürgerinnen und Bürger für den 11. März zum Bürgertreff in den Lindenhof ein. Grund hierfür ist die Vorbereitung einer Gründungsversammlung für eine Wählergemeinschaft. „Wir suchen noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mit uns eine Wählergemeinschaft gründen möchten“, erklärt Ludger Otten. „Wir sind unzufrieden mit der Politik in unserer Stadt und möchten uns aktiv einbringen. Wir fühlen uns oftmals nicht genug informiert und haben kaum die Möglichkeit an Entscheidungen in unserer Kommune aktiv beteiligt zu werden.“, ergänzt Heinrich Telaak.