Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees : Historische Motive für den Mitmach-Kalender gesucht

REES Der beliebte Kalender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) geht in seine sechste Auflage. Dieses Mal werden jedoch nicht Schnappschüsse oder schöne Naturaufnahmen aus Rees und den Ortsteilen gesucht, sondern historische Motive.

Viele solcher Schnappschüsse fanden in den letzten Jahren ihren Weg in den Kalender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV). Doch für die sechste Ausgabe dieses „Mitmach-Kalenders“ hat sich der Vorstand ein neues Konzept überlegt. Mit der Vorgabe „Historisches Rees“ sollen alle Teilnehmer des Wettbewerbs die alten Fotoalben und Fotokisten ihrer Eltern und Großeltern durchforsten.

Bis 31. August Die historischen Rees-Bilder können, möglichst im Querformat und in hoher Auflösung, bis zum 31. August an die Mailadresse fotowettbewerb@vvv-rees.de geschickt werden. Die Fotos sollten mit Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse und Alter des Einsenders versehen sein.

Gesucht werden Schwarzweiß-Motive, die das gesellschaftliche Leben, aber vor allem auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer Ortsteile in früheren Jahrzehnten zeigen. „Wir haben uns von den erfolgreichen Film- und Fotovorträgen des Reeser Geschichtsvereins inspirieren lassen“, sagt der stellvertretende VVV-Vorsitzende Gerhard Bündgens. Doch auch die boomende Facebook-Gruppe „Reeser Zeitreisen“, in der mehr als 900 Mitglieder alte Fotos teilen und diskutieren, hat den VVV darin bestärkt, für das Jahr 2020 auf Nostalgie und Grautöne zu setzen.

Bis zum 31. August können die digitalen Fotos an fotowettbewerb@vvv-rees.de geschickt werden. Alternativ können Fotoabzüge, Dias, Negative oder ganze Fotoalben bei der AVHG Steuerberatungs-GmbH in der Florastraße 8 abgegeben werden. Der VVV digitalisiert die Motive und gibt die Originale an die Besitzer zurück. „Es ist wichtig, dass die Rechte am Foto bei dem jeweiligen Einsender oder dessen Familie liegen“, sagt Holger Friedrich vom VVV. Unautorisierte Fotos aus dem Reeser Stadtarchiv, aus öffentlichen Sammlungen oder aus Büchern und Zeitschriften dürfen nicht in dem Kalender erscheinen.