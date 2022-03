Verkehrs- und Verschönerungsverein : Spende an die Reeser Caritas

REES Die Caritas in Rees freut sich über eine Spende des VVV. Die wird gut gebraucht, nachdem die traditionelle Haussammlung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Der Kalender, den der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) für das Jahr 2022 herausgegeben hat, hängt in vielen Reeser Wohnungen und Büros. Der Verkaufserlös wird für die Anschaffung neuer Skulpturen, für den Blumenschmuck an der Rheinpromenade oder für den Erhalt der Adventsbeleuchtung auf dem Marktplatz verwendet. 500 Euro haben die Vorstandsmitglieder Bernd Hübner und Stefan Belting aber auch für die Caritas eingeplant. „Angesichts der weltpolitischen Lage und der steigenden Energiepreise wird die Not auch in Rees sicherlich nicht kleiner“, betonte der VVV-Vorsitzende Bernd Hübner.