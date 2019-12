Projekt des VVV : 400 Lichterketten für den Markt

REES Der Verkehrs- und Verschönerungsverein sorgt für die Illuminierung des Marktplatzes. 25.000 Euro kostet die an den Bäumen angebrachte Winterbeleuchtung.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Eines? Nein, tausende! Der Reeser Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) stellte nun die neue Winterbeleuchtung auf dem Marktplatz vor. In zwei Etappen wurden 14 Bäume mit insgesamt 400 Lichterketten geschmückt, die es in der Summe auf 1.800 Meter bringen. Das Meer aus energiesparenden Lampen stammt von der österreichischen Firma MK Illumination, ist an das Netz der städtischen Laternen angeschlossen und wurde von regionalen Firmen, gemeinsam mit dem Reeser Bauhof, montiert. Nun funkeln fünf Bäume vor dem Rathaus, fünf Bäume rund um die historische Pumpe und vier weitere Bäume auf dem restlichen Marktplatz.