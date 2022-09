Verkauf auf der Reeser Kirmes : VVV-Kalender 2023 ist besonderer Blickfang

REES Der Verkehrs- und Verschönerungsverein ehrte jetzt die Fotografen, deren „Reeser Ansichten“ für den Kalender verwendet wurden. Er ist noch auf der Reeser Kirmes erhältlich.

(ms) Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) nutzte die Reeser Kirmes, um seinen neuen Wandkalender für das Jahr 2023 vorzustellen und die zehn Fotografinnen und Fotografen zu ehren, deren 16 Motive darin zu sehen sind: Sonja Franken, Alexandra Hartmann-Filipovic, Jörg Hüßhoff, Annemarie Janssen, Isabel Lausberg, Sebastian Kemkes, Carmen Mai, Herbert Pintzke, Michael Scholten und Angelika Weißhoff erhielten jeweils einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für die Mitgliedsgeschäfte der Reeser Werbegemeinschaft (RWG) sowie einen druckfrischen Kalender . Letzterer ist ab sofort auch am VVV-Bierwagen erhältlich, der an der historischen Pumpe steht.

Der Kalender kostet fünf Euro, die komplett in die Verschönerung der Stadt Rees fließen. Denn die Druck- und Herstellungskosten des mittlerweile neunten VVV-Kalenders sind bereits durch treue Sponsoren gedeckt. Das vorgegebene Motto des Fotowettbewerbs war in diesem Jahr so offen wie selten zuvor: „Reeser Ansichten“. So wurden Motive von der Rheinpromenade, vom Reeser Meer und vom Altrhein eingereicht, aber auch von Haus Aspel und der Rheinbrücke. Insgesamt beteiligten sich 21 Fotografinnen und Fotografen mit fast 200 Bildern, aus denen die VVV-Jury, bestehend aus Gerhard Bündgens, Thomas Haas, Holger Friedrich, René Schenk und Dirk Kleinwegen, die Motive für die Kalenderblätter und das Deckblatt aussuchten.