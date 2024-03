VRR-Bericht über Emmerich und Rees Tester kritisieren - Die meisten Stationen sind nicht barrierefrei

Der Bahnhof Wesel erhält in der Gesamtbewertung das Label „ordentlich“ und landet damit in der zweitbesten von insgesamt vier Notenkategorien. Geschmälert wird das Ergebnis für Wesels zentrale Zugstation durch die Aufenthaltsqualität, hier reicht es laut dem aktuellen Bericht nur für das Prädikat „verbesserungswürdig“, was der zweitschlechtesten Bewertung in der Skala entspricht. Die schlechteste Bewertung der drei Weseler Bahnhöfe bekommt der Haltepunkt in der Feldmark.