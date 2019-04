Brauchtum : Vrasselt: Roebrock gibt Amt bei Schützen ab

Vrasselt Jürgen Schill ist zum neuen stellvertretenden Brudermeister der St.-Antonius-Schützen gewählt worden.

Hannes Roebrock bekleidete seit 24 Jahren das Amt des stellvertretenden Brudermeisters. Brudermeister Jürgen Arts betonte die gute Zusammenarbeit während der gemeinsamen Zeit an der Spitze der Bruderschaft. „Es gab sehr viele schöne Momente, aber auch Aufregendes“, so Arts. Hannes Roebrock wird weiter die Renovierungsarbeiten der Mietwohnung über der Gaststätte leiten. Für ihn gab es großen Applaus von der Versammlung.

Ebenfalls für die Position des Jungschützenmeisters konnte kein Kandidat gefunden werden. Diese Position wird schon seit längerem kommissarisch geführt. Der Schießsport der Jugend wird ebenfalls weiter kommissarisch durch Thomas Clausmann geleitet, die Bruderschaft hofft zur Generalversammlung einen geeigneten Kandidaten zu finden. Die Bruderschaft konnte auch zwei Neuaufnahmen verzeichnen: Sebastian Wemmer wurde in den 18. Zug aufgenommen und Ute Mölder wurde in den Reiterzug aufgenommen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ berichtete Jürgen Arts über den Stand der Organisation zum Bezirksschützenfest am 15. Juni in Vrasselt. Die genaueren Planungen dieses Festes werden am 31. Mai um 19.30 Uhr bei der nächsten Vorstand- und Offiziersversammlung bekannt gegeben. An diesem Termin wird sich der neue Präses der Bruderschaft, Pfarrer Thaddeus Eze der Bruderschaft vorstellen.