Fahrzeug steckte in Gleisen fest Feuerwehr verhinderte Katastrophe

Das war Rettung in letzter Sekunde. Einsatz für die Einheit Vrasselt am Montagabend. Eigentlich waren die Kameraden der Feuerwehr in Vrasselt im Rahmen ihrer regelmäßigen Übung am Gerätehaus, als ein Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr über einen PKW im Gleis, unmittelbar am Gerätehaus, informierte.