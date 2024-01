900 Karten im Vorverkauf, 100 an der Abendkasse Jetzt schnell sein - Vorverkauf für „Emmerich live“ startet

Am Samstag, 16. März, findet ab 19 Uhr wieder die Musiknacht „Emmerich live“ statt. Wer Lust hat in verschiedenen Lokalen den Stimmen von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern zu lauschen, der sollte sich beeilen, denn die Ticketanzahl ist begrenzt. Der Vorverkauf von 900 Tickets endet am 8. März. An der Tageskasse am 16. März sind dann noch 100 Restkarten verfügbar. Ab dem 16. Januar können die Tickets im Vorverkauf in der Tourist Information, Rheinpromenade 11 erworben werden. Unter https://emmerich-gutschein.de/shop können Tickets für 10 Tage reserviert werden.

Bis einschließlich 8. März kosten die Karten für Erwachsene 15 Euro, für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren 7,50 Euro. Am Veranstaltungstag sind die Karten zum Tageskassenpreis von 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren erhältlich. Der Tageskassenverkauf am 16. März findet nur vor Ort in der Tourist Info statt. Der Vorverkauf und Tageskassenverkauf endet, sobald die Höchstgrenze der verfügbaren Tickets erreicht wird.