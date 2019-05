Info-Abend : Vortragsreihe im Willibrord-Spital geht weiter

Emmerich Diesmal Thema: „Leistenbrüche und Bauchdeckenbrüche – aktuelle chirurgische Behandlungsmöglichkeiten“.

(RP) „Donnerstags im Willibrord“: So lautet der Titel der medizinischen Vortragsreihe des St.-Willibrord-Spitals Emmerich. Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen in der Medizin zu informieren. Chef- und Oberärzte der Klinik referieren einmal im Monat.

Am Donnerstag, 16. Mai, lautet das Thema: „Leistenbrüche und Bauchdeckenbrüche – aktuelle chirurgische Behandlungsmöglichkeiten“. Referent ist Ernst Dootjes, Oberarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Willibrord-Spital. Die Veranstaltung findet von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Senioreneinrichtung St. Augustinus (Willibrordstraße) neben dem Krankenhaus statt.