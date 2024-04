Parteienbündnis in Emmerich Ein Anbend mit Klaus-Peter Hufer - Argumente gegen radikale Parolen

Professor Hufer zitierte Erich Kästner. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ - und so wurden an diesem Abend 576 Euro an Spenden eingesammelt, mit denen die Fahrt von Emmericher Schülern aller drei weiterführenden Schulen nach Amsterdam unterstützt wird. In Amsterdam gibt es einen Besuch des Anne-Frank-Hauses und einer Synagoge. Diese Aktion vom Emmericher Verein „PRO Kultur“ findet in diesem Jahr zum ersten Mal nach Corona wieder statt.