Ehemaliger Bürgermeister Reeser Rat verabschiedet Christoph Gerwers

CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski hielt die Laudatio und stellte dabei heraus, dass Christoph Gerwers ein exzellenter Krisenmanager gewesen sei. Sowohl während der Finanz- als auch während der Flüchtlings- und Coronakrise seien gute Entscheidungen für die Stadt getroffen worden, auch wenn manchmal unbequeme Wege eingeschlagen werden mussten. Karczewski benannte auch viele positive Projekte aus der Ära Gerwers: den Bau des Hallenbades, die Planungen für das Niag/Postgelände und für die Grundschule sowie den Vertragsabschluss für das „Jahrhundertprojekt“ Ferienpark am Reeser Meer. Und nicht zuletzt: „Dass die Stadtverwaltung so gut funktioniert ist sicher das größte Kompliment, das man Dir machen kann.“ Mit Gerwers habe Karczewski gerne und gut zusammenarbeitet. „Aus Parteikollegen sind so Freunde geworden.“