Emmerich: Vorfreude aufs Kräutergartenfest

Emmerich Neues Thema, neue Haupt-Organisatorin: Mehr als 40 Stände werden aufgebaut, um die Besucher am 2. und 3. Juni mit Pflanzen, Kunsthandwerk, besonderem Essen und Trinken zu erfreuen.

Schloss Moyland hat ihn vor rund 20 Jahren angelegt, und in wenigen Tagen - am 2. und 3. Juni - findet bereits das 19. Kräutergartenfest statt. Eine Freude für alle Sinne, denn neben Duft und Optik wird auch einiges für den Geschmack und Ohren geboten. Wer vorsichtig dabei zu Werke geht, darf auch fühlen: Bekanntlich verströmen viele Pflanzen erst durch leichtes Reiben ihrer Blätter das intensive Aroma.

Wie immer wird es auch in diesem Jahr Wild- und Heilkräuterführungen geben, Kräuterpädagogik für den Nachwuchs, Möglichkeiten, kreativ zu werden, außerdem viele Kostproben für den empfindsamen Gaumen. Moyland-Pressesprecherin Sofia Tuchard stellte eine neue Haupt-Organisatorin vor: "Nachdem Jannie Uhlenbroek-Lueb so viele Jahre lang das Herz des Kräutergartenfestes war, möchte sie, die schließlich auch für den Weihnachtsmarkt und manches andere zuständig ist, etwas kürzer treten. Deshalb freue ich mich, dass wir Silke Imig-Gerold als Nachfolgerin gewinnen konnten." Die Angesprochene sieht ganz so aus, als sei es auch für sie eine Freude, zumal Imig-Gerold, bekannt als Motor der "Offenen Gartenpforte", fraglos eine Fachfrau ist. "Das Moyländer Kräuterfest besuche ich in jedem Jahr, und es ist immer wunderbar. Nicht zuletzt die Führungen sind ein großartiges Angebot. Ich freue mich schon auf das neue Thema ,Zauber der Liebespflanzen'."