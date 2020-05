Reeser Innenstadt : Neues Domizil in prominenter Lage

Die „Kux-Villa“, Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, ist die neue Adresse der AVHG Steuerberatungsgesellschaft mbH. Foto: scholten

In der Reeser Innenstadt sind Immobilien momentan gefragt. An der Straße Vor dem Delltor ist die Steuerberatungsgesellschaft AVHG in die Kux-Villa gezogen. Makler Simon Vos eröffnet Immobilienkontor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Andere Innenstädte leiden unter Leerständen, doch in Rees entstehen in prominenter Lage neue Büroräume und Ladenlokale. Das gilt nicht nur für das frühere Niag- und Postgelände, auf dem ab 2021 das neue „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ gebaut wird. Auch im Eingangsbereich der Innenstadt tut sich etwas: Bereits zum Osterwochenende hat die AVHG Steuerberatungsgesellschaft mbH ihr neues Domizil in der ehemaligen „Kux-Villa“ Vor dem Delltor 11 bezogen. Am 29. Juni wird dann die Simon Vos GmbH ihr Immobilienkontor im Eckhaus Vor dem Delltor 1 eröffnen.

Die repräsentative „Kux-Villa“ steckt voller Geschichte und Geschichten. Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, gehörte sie dem Fährmann Constantin „Köndje“ Raadts. Die Familie Kux erwarb sie im Jahr 1931. Der Sohn, Heinz-Franz Kux, praktizierte dort bis in die 80er Jahre als Zahnarzt. 2015 boten der Pensionär und seine Frau Helga die Immobilie zum Kauf an. Den Zuschlag erhielt die Familie Verholen. Mitte April zogen die Steuerberater Reinhard Verholen und Bernd Hübner sowie zehn Mitarbeiter von der bisherigen Adresse an der Florastraße endgültig in die neuen Büroräume. Geplant war das für Juni, aber nachdem das Haus von innen bereits im Erd- und Obergeschoss fertig und der Seiteneingang mit rollstuhlgerechtem Zugang vorbereitet war, wurde der Umzug vorgezogen. Die denkmalgeschützte Fassade der Villa soll im Laufe des Jahres neu gestrichen werden.

Das Erdgeschoss im Eckhaus Vor dem Delltor 1 wird derzeit zum Ladenlokal umgebaut. Die Simon Vos GmbH zieht dort am 29. Juni ein. Foto: scholten

Info Anlaufstelle für Übernachtungsgäste Nach Corona Wenn die Corona-Krise überstanden ist und wieder vermehrt Touristen nach Rees kommen, soll das Immobilienkontor, außerhalb der Öffnungszeiten des Bistros und des Hotels, auch Anlaufstelle für Übernachtungsgäste sein. „Wir sind dann eine Mini-Touristeninformation“, sagt Simon Vos, ohne mit der 2019 eröffneten Touristeninfo am Markt konkurrieren zu wollen.

Für Bernd Hübner ist die neue Wirkungsstätte besonders reizvoll: Zierte doch eine schwarz-weiße Luftaufnahme des Hauses und der Nachbarschaft das April-Blatt im Kalender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, den er als erster Vorsitzender leitet. „Alte Häuser haben einen enormen Charme“, schwärmt Hübner, „angefangen von den hohen Decken mit Stuckübergängen über das verzierte Treppengeländer bis zu den schweren alten Holztüren.“ Neben der zentralen Lage und größeren Büros bietet die Villa, im Vergleich zur früheren Adresse, mehr Platz für Seminare, Veranstaltungen, Besprechungen und Zusammenkünfte von Mitarbeitern, Mandanten und Besuchern.

Bauträger und Immobilienmakler Simon Vos. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Nur fünf Häuser weiter, Vor dem Delltor 1, wird bald der Name Simon Vos über der Eingangstür leuchten. Der Bauträger und Immobilienmakler zieht mit seiner GmbH, die er vor 20 Jahren gründete, in die Innenstadt. Das aktuelle Domizil an der Weseler Straße wurde bereits an einen Dienstleister verkauft. Das Eckhaus Vor dem Delltor ist seit 2014 in Simon Vos‘ Besitz, aber erst vor wenigen Wochen begann die Entkernung des Erdgeschosses, Ende April wurden die neuen Fenster und Türen eingebaut. Die vier Mietwohnungen im Obergeschoss bleiben erhalten und sind über eine separate Tür im Hinterhof erreichbar.