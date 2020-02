Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 75 Jahren : „Rees wird bombardiert!“

Das zerstörte Rees nach dem 16. Februar 1945. Die bisher selten gezeigte Luftbildaufnahme stammt aus einer Maschine der Royal Airforce. Gut zu erkennen sind neben den Ruinen des Stadtkerns auch zahlreiche Bombentrichter im Umland. Foto: Geschichtsverein Ressa

Rees Mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Mariä Himmelfahrt erinnern die Reeser am Sonntag an die Zerstörung ihrer Stadt am 16. Februar 1945. Im aktuellen Jahrbuch des Reeser Geschichtsvereins schildert dessen Ehrenmitglied Hermann Voß die Ereignisse jenes Tages. Damals war er 17 Jahre alt.