Andenken : 20 Jahre „Bronze-Pferde für Caballero-Rudi“

Foto: scholten

Rees In Erinnerung an ein gemeinsames Alpen-Abenteuer hat der Reeser Rudi Kempkes im Winter 1999 eine Kaltblüter-Skulptur errichten lassen. Eine in Bronze gegossene Liebeserklärung an Renka und Monika.

Ob Rhinkieker, Reeser Ziege, zwei Mädchen im Zwiegespräch oder zwei Lausbuben, die sich gegenseitig beim Erklimmen der Stadtmauer helfen: Die Reeser Rheinpromenade ist reich an Bronzeskulpturen, die oft und gern fotografiert werden. Deutlich weniger bekannt ist die lebensgroße Bronzeskulptur zweier Kaltblutpferde an der Wannwicker Straße, fernab des touristischen Zentrums der Rheinstadt. Der Unternehmer Rudi Kemkes ließ die beiden Pferde heute vor 20 Jahren aufstellen. Es war eine in Bronze gegossene Liebeserklärung an die Kaltblüter Renka und Monika, mit denen Rudi Kemkes von April bis November 1988 eine Reise von Dänemark über die Alpen nach Italien gewagt hatte.

„Bronzepferde für Caballero-Rudi“ titelte die Rheinische Post vor 20 Jahren in Anspielung auf den Spitznamen, den die Reeser dem Abenteurer verliehen hatten. Der weilte auf den Bahamas, als die Bronzepferde am 17. Dezember 1999 aufgestellt wurden, wohingegen Renka und Monika, damals schon 15 Jahre alt, auf der benachbarten Weide grasten und ihre Ehrung eher gelassen zur Kenntnis nahmen. Hektisch ging es nur bei den Arbeitern zu, die mit einem Kran die 800 Kilogramm schweren Skulpturen auf ein gemauertes Podest hieven mussten. Sie hatten mit heftigem Wind und Regen zu kämpfen, also mit ähnlichen Wetterverhältnissen wie Rudi Kemkes beim Auftakt seiner Alpen-Überquerung.

info Bronze-Pferde sind in guter Nachbarschaft Spezialisierung Im Umfeld der Skulpturen grasen auch heute noch viele Pferde. Vor etwa drei Jahren hat Nicole Hoff die ehemalige Reitsportanlage Kemkes zwischen Wannwicker Straße und Rauhe Straße gepachtet und sich mit ihrer Firma PRE Niederrhein auf die spanische Pferderasse Pura Raza Española (PRE) spezialisiert. Kontakt Weitere Informationen über Nicole Hoff und ein Kontaktformular gibt es im Internet unter der Adresse www.preniederrhein.de.

5500 Kilometer wollte Kemkes im Jahr 1988 mit seinen Kaltblütern zurücklegen. Der Abstieg aus den Alpen geriet für die Pferde allerdings zu einer unerwarteten Strapaze, sodass Kemkes beschloss, die Reise abzubrechen und nicht mehr, wie ursprünglich geplant, mit den Pferden bis nach Sizilien zu traben. Den Rest der Strecke legte er, begleitet von seiner Frau Sophie, mit dem Auto und deutlich mehr Pferdestärken zurück.

Zehn Jahre nach dieser großen Tour gab der Reeser beim Bildhauer Heinz Hölker in Dingden eine Skulptur zu Ehren seiner Pferde in Auftrag. Hölker fertigte zunächst Skizzen der beiden Kaltblüter an, nach deren Vorbild ein Tonmodell im Maßstab 1:1 erstellt wurde. Davon wurde ein Wachsabdruck gemacht und damit wiederum ein Gipsmodell hergestellt. In einer Gießerei in Gescher, die sonst auf Glocken spezialisiert ist, entstanden schließlich die Bronzeskulpturen.