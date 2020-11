Kostenpflichtiger Inhalt: Fall wie in Dinslaken : Als das Schwein in die Bäckerei stürmte

Nachdem es angefahren worden war, hatte sich das Wildschwein in die Bäckerei an der Dellstraße geflüchtet. Foto: Endermann, Andreas (end)

REES/Dinslaken In Dinslaken verwüstete eine Sau am Wochenende ein Geschäft. Das weckt in Rees Erinnerungen an ein spektakuläres Ereignis vor 17 Jahren. Da endete der Ausflug eines Tieres in die Reeser City in einer Filiale von Hans Gerads.