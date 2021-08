EMMERICH : VHS rechnet trotz Corona mit Ansturm

EMMERICH Nach Corona endlich wieder raus aus dem Haus. Die Volkshochschule rechnet damit, dass nach der Pandemie die Menschen wieder Spaß an Bildung und Unterhaltung haben.

Das Hauptaugenmerk des diesjährigen Programms in Emmerich liegt jedoch in der Entspannung. Tai Ji Quan und Wirbelsäulengymnastikkurse am Montag sorgen dafür, dass Teilnehmer dem Stress des Alltags wenigstens für einen Moment entfliehen können.

Computerkurse für verschiedenste Wissensstände können dabei bestimmt jedem weiterhelfen. Ab dem 4. November bietet die VHS jeden Donnerstag in der Reeser Realschule einen Ü-50-Kurs an, der die Grundlagen der Computerbedienung nahe bringt.

Auch der traditionelle 10-Finger-Tippkurs wird wieder angeboten, ab dem 16.September werden die Kursteilnehmer jeden Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr das Schnelltippen lernen, bis sie am Ende des Kurses schließlich mit einem Zertifikat ausgezeichnet werden, was für Bewerbungen sehr hilfreich sein kann.

Auch im Emmerich-Reeser Umland finden einige Veranstaltungen statt, so zum Beispiel die Gedenkausstellung des autodidaktischen Künstlers Volker Wilhelm Arntzen. Er verstarb vor zwei Jahren. Nun ist es möglich, seine Werke vom 30. August bis zum 8.Oktober in Kleve zu bestaunen. Ein weiteres kulturelles Highlight ist die Tagestour am 22. September, in der die Teilnehmer auf den Spuren von Joseph Beuys durch Düsseldorf geführt werden.